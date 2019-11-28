"راقبناه 10 أيام".. "عشماوي" يعترف بخطة اغتيال وزير الداخلية (فيديو)



وقال "عشماوي": "الجماعة واخدين قرار بالشغل في قتال الجيش والشرطة، ووزير الداخلية هو الرأس الأول في العملية واخدنا استطلاع لمسار وزير الداخلية لمدة 10 ايام كخطة مبدئية لأستهدافه".





وأوضح: "أخدنا قرار إننا هنشتغل، وهنشتغل بالهجوم على الشرطة والجيش.. وزير الداخلية هو الرأس الأول في الداخلية.. وتم استطلاع وزير الداخلية وهنشوف إزاي يتم استهدافه.. والاستطلاع خد حوالي عشر أيام.. وتم وضع خطة مبدأية لاستهدافه".



وكانت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، نشرت، الأربعاء، فيديو لاعترافات الإرهابي هشام عشماوي، وإقراره بالتخطيط والمشاركة في استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013.





وقضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1 2014) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميًا بقضية «الفرافرة»، في جلسة، الأربعاء، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا.



أقر الإرهابي هشام عشماوي بالتهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العسكرية، المتعلقة باشتراكه في عمليات إرهابية استهدف عسكريين ومدنيين في مدن عدة داخل الأراضي المصرية.