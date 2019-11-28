Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول ترتيب المجموعات عقب انتهاء الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي 24"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
Advertisements
قطر والعراق
قطر والعراق
أميرة فطيم
Advertisements
انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقام في قطر، بأربع، مباريات مثيرة. 

وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب المجموعتان الأولى والثانية عقب انتهاء الجولة الأولى من خليجي 24:-

مباراة السعودية ضد الكويت:-

حقق منتخب الكويت فوزا ثمينا على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف وقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

وافتتح أحمد الظفيري أول أهداف اللقاء لصالح منتخب الكويت بتمريرة حاسمة استقرت في شباك السعودية عند الدقيقة 43.

وسجل سامي الصانع الهدف الثاني عند الدقيقة 46، قبل أن يحرز مبارك الفنايني الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى السعودية عند الدقيقة 90.

فيما أحرز فراس طارق هدف السعودية الوحيد في الوقت بدل الضائع، ليعلن حكم اللقاء فوز المنتخب الكويتي على السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة عمان ضد البحرين:-

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب عمان أمام نظيره البحريني والتى جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

وشهد الشوط الأول في سيطرة المنتخب البحريني، إلا أنه أهدر العديد من الفرص لصالحه، ولم تنجح محاولاته لهز هباك عمان.

واستمر منتخبا عمان والبحرين في إهدار الفرص المؤكدة طوال اللقاء، لينتهي بتعادل الفريقين سلبيا.

مباراة الإمارت ضد اليمن:-

حقق المنتخب الإمراتي فوزا ثمينا أمام منتخب اليمن، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عبد الله بن خليفة في مستهل مشوار الفريقين من كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" المقام في قطر.

ونجح على مبخوت في قيادة المنتخب الإماراتي للفوز على اليمن؛ بتسجيلة الأهداف الثلاثة للأبيض "هاتريك" في الدقائق 21 و38 و55 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإماراتي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب العراقي الذي تفوق على قطر بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية.

مباراة قطر ضد العراق:-

فاز منتخب العراق أمام قطر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن افتتاح منافسات كأس الخليج 24 المقلم في مدينة الدوحة القطرية.

وافتتح محمد قاسم أهداف اللقاء لصالح المنتخب العراقي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 18.
وسجل قاسم، الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الاول بتقدم العراق بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني،تمكن عبدالعزيز حاتم، من احراز الهدف الوحيد للمنتخب القطري بتمريرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العراق عند الدقيقة 49.

ويأتي جدول ترتيب المجموعات كالتالي:-

جدول ترتيب "المجموعة الأولى" من خليجي 24

1-منتخب الإمارات برصيد 3 نقاط
2-منتخب العراق برصيد 3 نقاط
3- منتخب قطر بدون نقاط
3- منتخب اليمن بدون نقاط

جدول ترتيب "المجموعة الثانية" من خليجي 24

1- منتخب الكويت برصيد 3 نقاط
2- منتخب البحرين برصيد نقطة واحدة
3- منتخب عمان برصيد نقطة واحدة
4- منتخب السعودية بدون نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة قطر ضد العراق قطر والعراق قطر ضد العراق خليج 24 اليمن السعودية ضد الكويت

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 7 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 6 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

خليجي 24| العراق تسقط قطر على أرضها في المباراة الافتتاحية

أهداف مباراة - قطر 1 × 2 العراق | خليجي 24

بهاتريك مبخوت.. الإمارات تقسو على اليمن في خليجي 24

مدرب العراق: آدائنا كان سئ لكني سعيد بالفوز على قطر

ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"

بث مباشر يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين خليجي 24 رابط يوتيوب youtube

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status