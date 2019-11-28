أسدل الستار مساء أمس الأربعاء الموافق 28 / 11 / 2019، على مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، لذلك نقدم لكم في السطور التالية ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة.





ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة





وشهد الجولة العديد من المفاجآت كان أبرزها سقوط ليفربول الإنجليزي، حامل لقب النسخة الماضية والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في فخ التعادل الإيجابي على أرضه ووسط جماهيره على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز أمام نابولي الإيطالي، بينما قلب توتنهام الإنجليزي تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، الطاولة على أوليمبياكوس بنتيجة 4-2.





وحقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا صعبًا على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف، وبينما سقط في فخ التعادل الإيجابي كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار الأوكراني بنتيجة 1-1، وريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 2-2.





وسقط فالنسيا في فخ التعادل أمام فالنسيا بنتيجة 2-2 بينما تغلب برشلونة على دورتموند بنتيجة 3-1، وبنفس النتيجة تغلب إنتر على سلافيا براج.





ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة





المجموعة الأولى:





1- باريس سان جيرمان 13 نقطة.

2- ريال مدريد 8 نقاط.

3- كلوب بروج 3 نقاط.

4- جالاتا سراي نقطتان.





المجموعة الثانية:





1- بايرن ميونخ 15 نقاط.

2- توتنهام 10 نقاط.

3- النجم الأحمر 3 نقاط.

4- أوليمبياكوس نقطة وحيدة.





المجموعة الثالثة:





1- مانشستر سيتي 11 نقاط.

2- شاختار دونتسك 6 نقاط.

3- دينامو زغرب 5 نقاط.

4- أتالانتا 4 نقاط.





المجموعة الرابعة:





1- يوفنتوس 13 نقاط.

2- أتليتكو مدريد 7 نقاط.

3- باير ليفركوزن 6 نقاط.

4- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط.





المجموعة الخامسة:





1- ليفربول 10 نقاط.

2- نابولي 9 نقاط.

3- ريد بول سالزبورج 7 نقاط.

4- جينك نقطة وحيدة.





المجموعة السادسة:





1- برشلونة 11 نقاط.

2- إنتر ميلان 7 نقاط.

3- بروسيا دورتموند 7 نقاط.

4- سلافيا براج نقطتان.





المجموعة السابعة:





1- لايبزج 10 نقاط.

2- زينيت 7 نقاط.

3- ليون 7 نقاط.

4- بنفكيا 4 نقاط.





المجموعة الثامنة:





1- أياكس 10نقاط.

2- تشيلسي 8 نقاط.

3- فالنسيا 8 نقاط.

4- ليل نقطة وحيدة.