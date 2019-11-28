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بعد تعادل تشيلسي وفالنسيا.. البلوز يواصل التألق في الملاعب الإسبانية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
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تشيليسي
تشيليسي
عبدالقادر عرابي
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إنتهت مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة المتشابكة في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي لم تفرز حتى الآن أي متأهل لدور الـ 16.

وتعادل تشيلسي وفالنسيا بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم بملعب الميستايا، بينما عاد أياكس بفوز ثمين من ملعب بيير ماروي بثنائية نظيفة.

وويقدم لكم هذا التقرير، أبرز أرقام وظواهر الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة.

تشيلسي يعرف كيف يلعب في إسبانيا.

عاد تشيلسي من ملعب ميستايا بتعادل، كان يمكن أن يتحول لخسارة لولا ضياع ركلة جزاء داني باريخو، وتلك الزيارة كانت الزيارة رقم 13 لتشيلسي في الملاعب الإسبانية خلال البطولات الأوروبية المختلفة.

وحافظ البلوز على سجله الرائع في إسبانيا، محققاً 3 إنتصارات و8 تعادلات وخسارة وحيدة كانت عام 2018 أمام نادي برشلونة بثلاثية نظيفة.

كوفاسيتش يفتتح أهدافه في دوري الأبطال

رغم خوضه 122 مباراة في دوري الأبطال مع دينامو زغرب وإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي ورفعه للكأس في ثلاث مناسبات، إلا أن الكرواتي سجل أولى أهدافه في تاريخه في دوري أبطال أوروبا في مرمى فالنسيا.

تطور بوليسيتش

بهدف بوليستش اليوم في شباك فالنسيا، بلغ مجموع ما سجله الأمريكي الشاب في آخر سبع مباريات له يعادل ما سجله في 36 مباراة سابقة له في تشيلسي وبورسيا دورتموند، بحسب شبكة أوبتا الإحصائية, وهو رقم يشير لمدى تطور الأمريكي الشاب.

فرص فالنسيا الضائعة

أضاع لاعبو فالنسيا خمس فرص محققة أمام مرمى كيبا، أقل بفرصة واحدة من الرقم القياسي المسجل بتلك النسخة لنادي بوروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة في لقاء الذهاب.

حكيم زياش يواصل التألق

واصل النجم الدولي العربي المغربي نسقه العالي مع نادي أياكس وبخاصة خارج القواعد، حيث بصم على الأقل على هدف أو صناعة هدف خلال مواجهات أياكس السبعة الأخيرة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة الثامنة عقب نهاية الجولة الخامسة

1- أياكس 10 نقاط
2- فالنسيا 8 نقاط
3- تشيلسي 8 نقاط
4- ليل نقطة واحدة.
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