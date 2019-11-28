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مدرب بوروسيا دورتموند يفجر مفاجأة بشأن ميسي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:07 ص
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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تحدث لوسيين فافر مدرب نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن هزيمة فريقه اليوم الأربعاء على يد نادي برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يضرب بوروسيا بثلاثية

وتمكن نادي برشلونة من الفوز على نظيره نادي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق فافر على هزيمة بوروسيا على بد برشلونة

وقال لوسيين فافر في تصريحات صحفية عقب المباراة: "‏اليوم ميسي لعب مهاجم وهمي، يتحرك جيدا بين السطور، وعندما يستلم الكرة لا يمكن ايقافه تقريبا، انه لاعب خطير للغاية".

وأضاف: "‏بدأنا بشكل بطيء وثقيل، ولكن في الشوط الثاني ذهبنا اكثر من ذلك، كان لدينا 3 فرص واضحة".

سبب جلوس سانشو على مقاعد البدلاء

وتابع: "‏سانشو بدأ على مقاعد البدلاء، لأنني كنت بحاجة إلى لاعبين مركزيين للغاية، من أجل الضغط، وهذا هو السبب في أنني وضعت هذه التشكيلة".

طريق بوروسيا دورتموند للتأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا

وأنهى فافر حديثه قائلا: "‏علينا ان نفوز على سلافيا نعم أو نعم، وننتظر فوز برشلونة على إنتر لنتمكن من الصعود، نتوقع ذلك".

موعد مباراة بوروسيا دورتموند القادمة

ويستعد نادي بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره نادي هرتا برلين الألماني يوم السبت القادم 30 نوفمبر ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز.

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