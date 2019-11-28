نوبة بكاء حارة لمنى الشاذلي على الهواء.. والسبب (فيديو)



وقال "غريب" خلال حواره ببرنامج "“معكم"، المذاع على قناة cbc، إن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة كانت أول فرحة تدخل بيت العائلة منذ 3 سنين، مضيفا: "أول حاجة عملتها أهديت الكأس لشهداء مصر".



وتابع: "قدمنا شهيدا من خيرة ولادنا في سيناء، وكنت أتحدث معه في إحدى المرات وقلت له.. أروح أكلم حد يجيبك من سيناء”، فرد علي قائلا: "بص يا خالو لو أنا جيت فيه غيري هيروح يستشهد فخليني اديكوا لقب".



وأشار إلى أن المواطنين في الماضي كانوا يقولون إن أبناء المشاهير لا يذهبون إلى المناطق الخطرة في الخدمة العسكرية، لكن واقعة ابن شقيقتي تؤكد عكس ذلك، خاصة أن والده كان المدير الفني للمنتخب العسكري.



دخلت الإعلامية منى الشاذلي، في نوبة بكاء حارة، بعدما أجهش الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، بالبكاء تأثرًا بذكرى استشهاد ابن شقيقته المقدم شريف محمد عمر في سيناء.