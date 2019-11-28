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مانشستر يونايتد يعتمد على الشباب أمام استانا بالدوري الأوروبي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:55 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
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يستضيف اليوم فريق أستانا الكازاخستانى على ملعبه ووسط جماهيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء يعد سهل على الشياطي الحمر للتأكيد على صدارة المجموعة والصعود للدور القادم من البطولة الأوروبية.

ويسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي الظهور بشكل مميز خلال المباراة المقرر إقامتها اليوم الخميس فى أستانا بعد الظهور المتوسط خلال اللقاء الأخير ببطولة الدوري الإنجليزى والتعادل أمام شيفيليد يونايتد بثلاثيه لكل فريق.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بالدوري الأوروبي

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيف ثقيل على متذيل المجموعة أستانا الكازاخستانى فى تمام السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والسابعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية والثامنة ألا عشر دقائق بتوقيت الإمارات والخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستانا بالدوري الأوروبي

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض جيد أمام أستانا الكازاخستانى ببطولة الدوري الأوروبي، فى لقاء سيقام فى تمام السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والسابعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية والثامنة ألا عشر دقائق بتوقيت الإمارات والخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام أستانا الكازاخستانى بالدوري الأوروبي

حراسة المرمى : سيرجيو روميرو.
خط الدفاع : أكسيل توانزيبي ، فيل جونز ، أشلي يونج و لوك شاو.
خط الوسط : جيمس جارنر ، نيمانيا ماتيتش ، خوان ماتا ، تشونج و جيسي لينجارد.
خط الهجوم : ماسون جرينوود

وسيدخل مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه اولى جونار سولشاير بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب من أجل إراحة باقي اللاعبين لمباريات الدوري الإنجليزي خاصة وأن أكر الصعود تم حسمه.

ترتيب المجموعة قبل مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بالدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد الإنجليزي 10 نقاط
اى زد الكمار الهولندى 8 نقاط
بارتيزان بلجراد الصربي 4 نقاط
أستانا الكازاخستانى بلا نقاط
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