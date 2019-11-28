مواجهة ليفربول المقبلة عقب التعادل مع نابولي في دوري الأبطال

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وأقيمت المباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز مساء أمس الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم نابولي عن طريق لاعبه ميرتنيز في الدقيقة 21 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل لوفرين لفريق ليفربول في الدقيقة 65 من اللقاء.





وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد صلاح نجم الريدز، بعد غيابه عن مواجهتي مصر بالتصفيات الإفريقية، وعن فوز فريقه على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.





وجاءت أحداث الشوط الأول من المباراة حافلة بالندية والإثارة من جانب الفريقين، حيث بدأ ليفربول المباراة

بالضغط الهجومي المكثف ومحاولة السيطرة على مجريات اللقاء مبكرًا متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ونجح لاعبوه في الوصول لمرمي المنافس عدة مرات ولكنها لم تسفر عن أي أهداف.





علي الجانب الآخر نجحت محاولات نابولي الإيطالي الهجومية في الشوط الأول في منح الفريق التقدم بهدف دون رد سجله اللاعب درايس ميرتينز بالدقيقة 21 من زمن اللقاء، بعد إنفراد تام بمرمي حارس ليفربول وتسديدة قوية سكنت الشباك، واحتسب الحكم الكرة هدفًا بعدما تأكد من صحته عبر تقنية الفيديو.





وشهدت أحداث الشوط الأول إصابة لاعب ليفربول فابينيو بالدقيقة 19 ولم يستطيع استكمال المباراة وغادر ملعب اللقاء ودخل فينالدوم بدلًا منه.





جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب فريق ليفربول بحثا عن إدراك هدف التعادل أمام ضيفه نابولي الإيطالي، وسنحت للفريق عدة محاولات هجومية لم تسفر عن أهداف، واستمر نابولي متقدمًا بهدف نظيف خلال الـ 20 دقيقة الأولي من أحداث هذا الشوط.





ونجح اللاعب ديان لوفرين في تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، من كرة رأسية متقنة.

وأضاع محمد صلاح فرصة هدف مؤكد لليفربول بالدقيقة 70، بعدما رفض هدية زميله روبرتسون والذي أرسل له تمريرة رائعة أمام المرمي لكنه وضعها سهلة في يد الحارس.





استمر تبادل الهجمات بين لاعبي الفريقين بحثا عن خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل ولم تسفر عن أي أهداف ليطلق حكم المباراة صافرته معلنًا انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.





وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة العاشرة بصدارة المجموعة الخامسة ويحتاج نقطة وحيدة للصعود بالدور المقبل، فيما رفع نابولي الإيطالي رصيده إلى 9 نقاط ويؤجل صعوده للجولة المقبلة، فيما يحل سالزبورج ثالثًا برصيد 7 نقاط بعد الفوز الذي حققه اليوم على جينك البلجيكي صاحب مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة ليفربول الإنجليزي المقبلة من خلال التقرير الآتي:-





يستقبل ليفربول فريق برايتون، يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر الجاري، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتُقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتُذاع عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي"البريميرليج".



