أميرة بهي الدين: عمرو واكد حليف الإخوان والأمريكان والإسرائيليين (فيديو)



وأضافت "بهي الدين" خلال مداخلة مقابلة على قناة "اكسترا نيوز": "عمرو واكد من حقه أن يختار الاختيارات السياسية التى يريدها، ومن حقه أن ينضم للإخوان أو يدعم أي فصيل، وأيضا من حق المصريين أن يعبروا عن رأيهم عنه، وبعد إعلانه مشاركته ممثلة إسرائيلية فى فيلم فهو يحدد مكانه فى قلب ووجدان المصريين".



واختتمت "بهي الدين" حديثها قائلة: "عمرو واكد حليف الإخوان والأمريكان والإسرائيليين وجميعهم حاجة واحدة".



علقت أميرة بهى الدين، الخبير القانونى والكاتبة الصحفية، على مشاركة عمرو واكد لممثلة إسرائيلية في فيلم "المرأة الخارقة"، قائلة: "الشعب المصرى بكل مؤسساته واخد موقف من اسرائيل، ولم ينسى أنها العدو الأزلي له، ولن ينسى أي شخص يتخذ موقف مخالف لذلك".