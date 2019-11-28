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الثقة تسيطر على لاعبي برشلونة بعد تخطي عقبة دورتموند بدوري الأبطال

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
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لاعبي برشلونة
لاعبي برشلونة
علي ماهر حلمي
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عبر لاعبي نادي برشلونة الاسباني عن سعادتهم، بعد الفوز على حساب نادي بروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

تعرف علي تصريحات لاعبي البارسا بعد مباراة برشلونة ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا :

وقال المدافع الدولي الفرنسي ‏لينجليت:" لقد ضغطنا وأحرزنا الاهداف ومع الجودة التي لدينا في خط الهجوم كان يمكننا قتل الخصم وفعلنا ذلك بشكل جيد ، لدينا الثقة في انفسنا وتركنا المباراة بمشاعر طيبة ونحن سعداء للغاية الآن، لعبنا مباراة متكاملة، ‏انه أمر جيد ان يسجل الثلاثي الهجومي ، والان لا يمكن قول اي شيء عن جريزمان بعد تألقه نحن راضون عن مستوانا في في المباراة، لقد ضغطنا على دورتموند في الشوط الاول".

وأضاف مهاجم نادي برشلونة سواريز:" ‏قدمنا شوط أول جيد ، وفي الشوط الثاني تركنا قمنا بتخفيض الرتم مع الميزة التي لدينا، ‏لقد دخل جريزمان اللعبة بطريقة رائعة وتمكن من تسجيل هدف، من المهم أن يدمج تدريجياً في الفريق، ‏كان الهدف هو التأهل كمتصدر للمجموعة واردنا ايضاً تحسين اداء اللعب، في شهر ديسمبر لدينا الكثير من المباريات المهمة والصعبة وهذا البارسا قابل للعودة للمسار الصحيح لانه نادي كبير".

بينما قال فالفيردي مدرب البارسا بعد مباراة برشلونة ضد دورتموند :

"‏كانت مباراة جيدة وقدمنا مباريات جيدة أخرى وخارج ملعبنا ايضاً ولكن في بعض المباريات لم نكون موفقين ، وما نريد قوله هو ان الفريق يخرج للقتال دائماً، التواصل بين ميسي وجريزمان يحتاج للوقت بينما اومتيتي قدم مستوى جيد اليوم انه لاعب رائع ونحن سعداء للغاية به بعد العودة".

تعرف نتيجة مباراة برشلونة ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا :

استطاع نادي برشلونة الاسباني تحقيق فوزا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا أمام نظيره فريق بروسيا دورتموند الألمانى في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وبهذه النتيجة صعد رسميا النادي الكتالوني للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث احتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بينما وقف رصيد نادي بروسيا دورتموند الألماني عند النقطة السابعة في المركز الثالث بالمجموعة.

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