Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفجر الفني" يحاور صناع الفيلم الألماني "رجل الغاز"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:58 ص
Advertisements
رجل الغاز
رجل الغاز
شيماء عطية
Advertisements
يشارك المخرج أرني كورنر، بفيلمه الروائي الثاني "رجل الغاز"، ضمن عروض البانوراما الدولية، في الدورة الحادية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو العرض العالمي الأول للفيلم الذي تدور أحداثه حول معاناة ممثل مسرحي ألماني يسند له دور كبير في مسرحية "رجل الغاز" لكنه لا يثق بالعرض ولا مخرجه.

"الفجر الفني" حاورت مخرج الفيلم أرني كورنر، وبطله الرئيسي الممثل رافائيل ستاتشويك، ومنتج الفيلم قنستنطين ڨون زور مولين.

وأوضح "كورنر"، أن فكرة الفيلم جأته حين كان يعمل على مونتاج فيلم أخر، حيث فكر في تقديم فيلم قصير عن مجموعة من الكتاب يتناقشون في أعمالهم، ولكن مع مرور الوقت تطورت الشخصيات، وأصبحت شخصية الممثل المسرحي بطل العمل الرئيسي.

وأضاف "كورنر" أنه كتب الفيلم وأخرجه وانتجه أيضًا وهو مجهود كبير بالنسبة له، لكنه أيضًا عمل جماعي بالتعاون مع منتج الفيلم قنستنطين ڨون زور مولين الذي وفر المال والموارد الخاصة بالفيلم، كما أن التعاون مع البطل كان تجربة ناجحة، نافيًا أن يكون الفيلم مبنيًا على أحداث حقيقية، مؤكدًا على سعادته بفيلمه ورضاه عن النتيجة النهائية للعمل خاصة بعد الجهد الكبير المبذول فيه.

وأعرب "كورنر" عن حماسه للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لكنه ينتظر أراء الجمهور بعد العرض، موضحًا أن هذه هي زيارته الأولى لمصر، والتي أحب شعبها ووجدها بلد مزدحمة.

وكشف منتج الفيلم قنستنطين ڨون زور مولين أن الفيلم عُرض عليه من المخرج "كورنر"، وأعجبته الفكرة، خصوصًا وأنه مخرج أفلام ومنتج أفلام وثائقية، لافتًا إلى أنه لابد من دعم مثل هذه الأفلام، التي تروى القصص بطرق غير تقليدية، مضيفًا أن الفيلم لاقى إعجاب الناس وحصل على تقييمات ومراجعات إيجابية في ألمانيا.


أما بطل الفيلم رافائيل ستاتشويك، فأكد أن واقعية الفيلم هي أكثر ما أعجبه فيه وحمسه للمشاركة، مشيرًا إلى أنه متحمسًا لمعرفة كيف سيستقبل المصريون الفيلم، كاشفًا أنه لم يواجه صعوبة في الفيلم نظرًا للتفاهم الكبير بينه وبين المخرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

انا النسب

أخبار تهمك

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 4 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الخميس.. عرض "بلاش تبوسني" بالإمارات لمدة أسبوع

فيلم الإثارة "ويدوز" للمخرج مكوين يفتتح مهرجان لندن السينمائي

أفضل ممثلة في مهرجان كان تحضر عرض فيلمهما في القاهرة السينمائي

عمرو سلامة يشيد بفيلم "يوم الدين" بعد عرضه في "الجونة السينمائي"

فيلم "الأرامل" للمخرج مكوين يفتتح مهرجان لندن السينمائي

المخرج الإيطالي فاليريو مييللي: لم أتخيل اكتمال فيلم "ذكريات" وتجاوب المصريين معه أسعدني (حوار)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status