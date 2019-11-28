خبير قانوني: مصر الآن في مرحلة الحصاد (فيديو)



وأضافت "بهي الدين" خلال مداخلة مقابلة على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة راعت تمثيل عدة فئات من الشباب ما بين خريجي البرنامج الرئاسي، وتنسيقية الأحزاب والموظفين الحكوميين، مشيرة إلى أن هذا دليل على تمكين الشاب الأصلح في المكان الذي يمكن أن يخدم فيه بكل قدراته.



وأوضحت أن تمكين النساء أصبح حقيقة في الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هناك 7 سيدات خلال حركة المحاظين، بالإضافة إلى التمثيل البرلماني والوزيرات في الحكومة، مؤكدة أن ذلك أصبح نهجا ثابتا للدولة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأربعاء، أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية بحركة المنحافظين الجدد، حيث اشتملت على 16 محافظا و23 نائبا بينهم 7 سيدات.



قالت أميرة بهى الدين، الخبير القانونى والكاتبة الصحفية، إن مصر دخلت في مرحلة الحصاد وجني ثمار المجهود خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تنوع الأخبار الإيجابية التى قامت بها الدولة، مثل إطلاق القمر الصناعي وافتتاح المشاريع الاقتصادية والأنفاق، انتهاءا بتمكين الشباب عبر إختيارهم في مناصب نواب المحافظين.