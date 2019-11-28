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هجوم على جواهرجي بالدقهلية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
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وسام وهيب إسكندر
وسام وهيب إسكندر
محمد كشك
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شهد طريق ميت أبو خالد - الدبونية التابع لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، واقعة هجوم على جواهرجي، وإصابته بطلق نارى بالرقبة أثناء توجهه لمحل إقامته بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية فى محاولة لسرقته.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بوصول وسام وهيب إسكندر، 46 سنة، تاجر ذهب ومجوهرات وصاحب محل مصوغات بقرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر، ومقيم المحلة الكبرى محافظة الغربية، مصابا بطلق نارى بالرقبة إثر محاولة سطو مسلح من مجهولين.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر، وبسؤاله قرر قيام شخصين مجهولين بالسطو المسلح عليه فى محاولة لسرقته، حيث قام أحدهم بإطلاق النار عليه ما أدى لإصابته بطلق نارى بالرقبة، وتم نقله إثرها لمستشفى ميت غمر المركزى وتم استخراج المقذوف وتقديم الرعاية الطبية له وحالته مستقرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتكثف مباحث ميت غمر من جهودها لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
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