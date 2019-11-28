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"البطالة والفقر والأمية والمباني المخالفة والقمامة والطرق".. ملفات شائكة تنتظر محافظ أسيوط الجديد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
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محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
سحر فاروق الحمداني
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أسيوط أفقر محافظات مصر 

تنتظر اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ أسيوط الجديد ملفات شائكة منها ملف الفقر والبطالة، حيث صنف قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محافظ أسيوط بأنها أفقر محافظات مصر بنسبة بلغت 66.5٪‏ من سكانها -بحسب تصريحات عبد الحميد شرف الدين، رئيس القطاع- في يونيو الماضي.


حيث لو تأتي مشروعات التنمية بثمارها في محافظة أسيوط، ولم يستفيد منها الفقراء من بينها مشروع الهضبة الغربية ومدينة ناصر، وأسيوط الجديدة، وطريق أسيوط البحر الأحمر.


البطالة

وكان جهاز الإحصاء قد أعلن في تقرير له عام 2016 أن معدلات البطالة في محافظة أسيوط بلغت 12.8% من إجمالي نسبة البطالة في جميع المحافظات، بواقع 8.1% للذكور و32.7% للإناث.


المباني المخالفة 

المباني المخالفة وهما نوعين من المخالفات أولها المباني المخالفة لقانون الارتفاعات الذي يفرض على أسيوط وحدها، حيث يوجد قرار يمنع ارتفاع البناء أكثر من 6 طوابق بمدينة أسيوط، بسبب قاعدة الصواريخ العسكرية، مما تسبب في وجود آلاف الأبراج العالقة في انتظار قانون تصالح مخالف للقانون الذي تعمل به الدولة ويحدد أن يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع من مرة ونصف إلى مرتين بينها 6 آلاف برج بحي شرق وحي غرب أسيوط و 750 بمنطقتي سيد القديمة والجديدة و فضلا عن أبراج المعلمين والأربعين وعدد كبير من الأحياء التابعة لمدينة أسيوط


أما الأبراج المخالفة لقانون البناء فان جزء كبير منها يرجع لتأخير استخراج تراخيص البناء والذي يصل في بعض الأحيان إلى عامين أو ثلاثة حتى يصل إلى 4 أعوام، ما دفع أصحاب الأبراج إلى بنائها دون انتظار الترخيص، أما الجزء الآخر فيرجع لموظفين تابعين لمجلس المدن والوحدات المحلية أو للداخلية الذين يتقاضون الرشاوى من أجل تأخير صدور قرارات الإزالة أو حتى تنفيذها في حالة صدورها.


المخطط التفصيلي والاستراتيجي للمحافظة

كما أن المخطط التفصيلي والاستراتيجي للمحافظة لم يكتمل إلى الآن حيث لم يتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد من المناطق منها شارع الجيش بمدينة أسيوط وحي المعلمين ومناطق سيد.



الأمية

وفي تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2012 أوضح أن نسبة الأمية بالمحافظة 39.1% من إجمالي سكان المحافظة "10 سنوات فأكثر" عام 2006 منهم 61.7% من الإناث 


ملف القمامة

وعن ملف القمامة فاستخدم المحافظ السابق جهاز تجميل المدينة وهو نظام فشل في محافظة القاهرة، فهل يفكر المحافظ الجديد اللواء عصام سعد خارج الصندوق ويقدم الأفضل في الملف، كما كان لمحافظة الإسماعيلية تجربة مختلفة وتعاقدت مع شركات نظافة مصرية وهذا العرض طُرِح لمحافظ أسيوط من عدد من شركات النظافة.


شبكة الطرق

وعن شبكة الطرق أوضحت دراسة أعدها الباحث أحمد محمد عيد الهادي أن شبكة الطرق بأسيوط تحتل المركز الأول في خطورة الحوادث على مستوى الجمهورية، موضحاً أن نحو 4.96 شخص يقتل أو يصاب في كل حادث، وأن طريق أسيوط المنيا الزراعي أخطر طريق في محافظة أسيوط. وأيضا أعلى معدلات الحوادث وأكبر عدد وفيات يكون على الطرق الغير مقسمة.


وقال الدكتور حسن يونس أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة أسيوط، أن طرق المحافظة تحتاج إلى إعادة إصلاح لسوء حالته، وتقدم "يونس"بمقترح للمحافظة لإصلاح هذه الوصلات لحماية أرواح المواطنين من الحوادث المتكررة، لافتاً أنه يوجد 3 طرق هي الأخطر في أسيوط وهي الوصلة من مدخل أسيوط البحري من قرية منقباد وحتى كمين الطرق والوصلة ما بعد " كوبري أسيوط العلوي "الطرق الصحراوي الشرقي" وحتى مدخل أسيوط الجديدة وطريق ابوتيج ـ أسيوط.


التواصل مع المواطنين

لم يستطع المحافظ السابق التواصل مع المواطنين رغم عقده لقاء دوري بهم بمقر الديوان، فهو يستمع لهم ويحيل قضاياهم إلى الجهات المعنية، التي لم تقدم أي حلول لهم، و أغلب ما قدمه كان افتتاحات لمشروعات بدأت قبل توليه منصب محافظ أسيوط.
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الكلمات المفتاحية

منع بناء اليمن المحافظات أسيوط

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