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موعد مباراة روما وباشاك شهير اليوم الخميس 28/11/2019 بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
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روما
روما
حسام مجدي
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يستعد نادي روما الإيطالي لمواجهة نظيره نادي باشاك شهير التركي اليوم الخميس 28 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما وباشاك شهير في الدوري الأوروبي

وستلعب مباراة نادي روما ضد نظيره نادي باشاك شهير اليوم في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب ستين ايمك.

القنوات الناقلة لمباراة روما وباشاك شهير في الدوري الأوروبي

وستذاع مباراة نادي روما ضد نظيره نادي باشاك شهير اليوم في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حسن العيدروس.

مجموعة روما في بطولة الدوري الأوروبي

ويتواجد نادي روما في المجموعة العاشرة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي رفقة كل من نادي باشاك شهير ونادي ولفسبرجر ونادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم قبل مباراة اليوم بالدوري الأوروبي

ويحتل نادي باشاك شهير صدارة جدول ترتيب مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في دور المجموعا

بينما يتواجد نادي روما في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري الأوروبي.
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