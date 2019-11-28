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ملتقى في جامعة حلوان عن "السياحة قاطرة التنمية المستدامة"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:06 ص
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جانب من الملقتى
جانب من الملقتى
آية حمروشي
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 شهدت كلية السياحة والفنادق، الأربعاء، انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والذي انطلق تحت عنوان "السياحة قاطرة التنمية المستدامة فى الدول الإفريقية"، برئاسة الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق.

وأكد "نجم" على أن صناعة السياحة حققت نموًا ملحوظًا نتيجة للتطورات التي طرأت على وسائل النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لما أثبتته تلك الصناعة من قدرتها على الإسهام في زيادة الدخل القومي لكثير من الدول والمقاصد السياحية وما أسهمت فيه من توفير فرص العمل لكثير من المواطنين سواء المباشرة منها أو غير المباشرة، مشيرًا إلى أنه  أصبح من الضرورى تنمية تلك الصناعة فى كثير من الدول التى تنشد ذلك النمو الاقتصادى والاجتماعى.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن دول القارة الإفريقية تتمتع بالعديد من العناصر البيئية الطبيعية والتراث الحضارى الذى يشكل عناصر جذب يمكن أن يعتمد عليها فى الترويج والتسويق كمكونات للمعروض السياحى الوطنى تحت الضوابط اللازمة لتحقيق أعلى جودة للمنتج وكذا أعلى  جدوى ممكنة مع الحفاظ على تلك المصادر الوطنية بكل صورها الطبيعية والثقافية والتاريخية والاجتماعية لضمان استمراريتها للأجيال القادمة.مضيفا أن ذلك لايتحقق إلا بتكاتف كل قطاعات السياحة ووضع خطط واضحة المعالم تليق بما لدى مصر من معالم سياحية متعددة ومتنوعة والتي يمكن استغلالها لنرتفع و نرتقى بمستوى السياحة فى مصر.

 وأضاف، أننا نمتلك المقومات الأساسية  اللازمة لذلك  وأن علينا أن نكون جاهزين لقيادة قاطرة التنمية السياحية ليس فقط فى مصر وإفريقيا بل على المستوى العالمى. 

من جانبها، أشارت الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، إلى أن الملتقى يهدف إلى فتح آفاق جديدة لنقاط بحثية للباحثين لدراسة السياحة فى المقاصد السياحية الإفريقية، والخروج بمقترحات عملية تدعم صناعة السياحة الإفريقية فى مصر، هذا بالإضافة إلى دعم الأسواق السياحية الإفريقية لاستقطاب مزيد من الحركة السياحية إليها، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة. 

وتضمن الملتقى عرض فيلم تسجيلي عن تأثير صناعة السياحة الإيجابى والسلبى على المجتمع، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة عن طريق السياحة، كما عرض فيلم تسجيلي عن ست دول إفريقية وما تتمتع به من موارد سياحية وبشرية للنهوض بالسياحة وتحقيق تنمية سياحية مستدامة

ويناقش الملتقى خلال جلساته مجموعة من الموضوعات حول كيفية استغلال الموارد المتاحة فى الدول الإفريقية للنهوض بالسياحة، وكيفية تسويق صناعة السياحة واستغلال ريادة الأعمال لتسويق المنتج السياحى.
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