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ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
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ليفربول ونابولي
ليفربول ونابولي
محمد جمال
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انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولى الإيطالى، فى مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد فى لقاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقدم نابولى الإيطالى عن طريق المهاجم مارتيتيز فى الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس الريدز اليسون بيكر، وفى الشوط الثانى إستطاع ليفربول الإنجليزي من إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 65 من رأسية رائعة من ركنية نفذها ميلنر.

ببنما على الجانب الأخر حقق سالزبورج النمساوى فوز كبير على جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف سجل لسالزبورج كل من داكا ومينامينو ووهالاند هدفين، بينما سجل هدف الفريق البلجيكى هوانج هى تشان.

ترتيب المجموعة بعد مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولى الإيطالى

ليفربول الإنجليزي 10 نقاط
نابولي الإيطالى 9 نقاط
سالزبورج النمساوى 7 نقاط
جينك البلجيكي نقطة

ويشار ان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر شارك خلال اللقاء بالكامل أمام نابولى الإيطالى بعد الشفاء من الإصابة التى عانى منها الفترة الأخيرة فى كاحل القدم اليسري.
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