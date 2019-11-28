ليلي علوي عن فيلم إحكلي عمل مختلف ومميز

قالت النجمة ليلي علوي، قبل عرض فيلم "إحكلي" للمخرجه ماريان خوري، والذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، أنها متشوقه لرؤية الفيلم، حيث انه فيلم مختلف ومميز.



وأضافت الفنانة ليلي علوي، خلال لقائها في برنامج أنسايدر بالعربي" أنها منتظرة بشدة ترى تجربة المخرجة ماريان خوري، موضحة أنه عمل مختلف ويستحق المشاهدة بعمق.







فيلم احكيلي هو فيلم وثائقي للمخرجه ماريان خوري، وكان توافد عددد كبير من النجوم لحضور عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي.





فيلم إحكلي هو يحكي عن شخصية إنسانية لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين و التى يعود أصلها إلى بلاد الشام، كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، و تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان فى مجال السينما "الأم" هى مخرجة الفيلم ماريان خوري، و"الابنة" هى ابنتها "سارة" التى تدرس السينما فى كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص فى عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التى ظهرت فى أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة فى مسرح الحياة.