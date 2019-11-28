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تقييم جيد لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:38 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على تقييم جيد في مباراة فريقه أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، الحصول علي تقييم 6.6 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء، بعد أن شارك في المباراة كاملة أمام فريق نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.

ومرر محمد صلاح الكرة في المباراة أمام نابولي الإيطالي 48 مرة بنسبة نجاح وصلت 84% وسدد اللاعب الدولي المصري تسديدتين علي المرمي ونجح في عمل مراوغتين ناجحتين خلال مشاركته في المباراة بينما صنع فرصة واحدة فقط للتسجيل.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح تعادل علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 1 / 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول الإنجليزية.
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