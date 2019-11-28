نائب محافظ الشرقية تكشف تكليفات الرئيس لهم (فيديو)



وكشفت "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف النواب الشباب بالإهتمام بالملفات التى اهتمت بها الدولة مؤخرا، مثل الطرق والعشوائيات واسترداد أراضي الدولة.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي، طلب منهم وضع حلول مبتكرة وجديدة من خارج الصندوق، حتى ينجحوا في الملفات المكلفين بها.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأربعاء، أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية بحركة المنحافظين الجدد، حيث اشتملت على 16 محافظا و23 نائبا بينهم 7 سيدات.



قالت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، إنها فوجئت بنبأ اختيارها لهذا المنصب، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 42 عاما، وكانت تعمل في دولاب العمل الحكومي، مؤكدة أن المنصب مسؤولية كبيرة.