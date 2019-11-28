نائب محافظ القليوبية: تمكين الشباب ليس مجرد حلم بل أصبح حقيقة

علق الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، على توليه المنصب الجديد، قائلًا إن تمكين الشباب ليس مجرد حلم أو فكرة، بل أصبح يتم على أرض الواقع.



وأضاف "حماد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعا، أن تجربة أغسطس 2018 لتمكين الشباب أثبتت كفاءة، وكانوا نواة لتمكين الشباب، متابعًا: "نطمح في التعديل المقبل أن يكون التعديل المقبل بالكامل للمحافظين والنواب من الشباب".



وأشار إلى أن الرئيس أكد على تمكين نواب المحافظين، وإسنادهم ملفات حقيقية على أرض الواقع، وأن يكون هناك تقييم مستمر لهم، وليس منصب ورقي أو شرفي فقط، لافتًا إلى أن إدارة الملفات ستكون ميدانية من أرض الواقع، وليس من المكاتب.

