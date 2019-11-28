Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب محافظ القليوبية: تمكين الشباب ليس مجرد حلم بل أصبح حقيقة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
Advertisements
سمير حماد
سمير حماد
أمنية فوزي
Advertisements
علق الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، على توليه المنصب الجديد، قائلًا إن تمكين الشباب ليس مجرد حلم أو فكرة، بل أصبح يتم على أرض الواقع.

وأضاف "حماد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعا، أن تجربة أغسطس 2018 لتمكين الشباب أثبتت كفاءة، وكانوا نواة لتمكين الشباب، متابعًا: "نطمح في التعديل المقبل أن يكون التعديل المقبل بالكامل للمحافظين والنواب من الشباب".

وأشار إلى أن الرئيس أكد على تمكين نواب المحافظين، وإسنادهم ملفات حقيقية على أرض الواقع، وأن يكون هناك تقييم مستمر لهم، وليس منصب ورقي أو شرفي فقط، لافتًا إلى أن إدارة الملفات ستكون ميدانية من أرض الواقع، وليس من المكاتب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نواب المحافظين توك شو المحافظي أخبار

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 3 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعتين

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعتين

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ ساعة و 6 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

د. رشا سمير تكتب: حتى لا تترهل الاختيارات

لأول مرة بالقليوبية.. تعيين نائبي للمحافظ في حركة التعديلات الجديدة

نائب محافظ القليوبية الجديد: تمكين الشباب أصبح واقعا وليس كلاما

محافظ القليوبية الجديد يكشف عن رسالة الرئيس السيسي له (اعرف التفاصيل)

"العبسي" تهنئ المحافظين الجدد ونوابهم.. وتؤكد: "اختيار السيدات لكفائتهن"  

محافظ الدقهلية الجديد: "ألف مبروك ليا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status