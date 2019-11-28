Advertisements
Advertisements
Advertisements

أشرف حكيمي يتحدث عن مواجهة ميسي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:05 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
علي نبوي
Advertisements
أكد المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند على صعوبة المواجهة التي خسرها فريقه أمام برشلونة بهدف مقابل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

وأكرم برشلونة ضيافة بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب "الكامب نو".

وقال حكيمي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة، كنا نعرف صعوبة اللعب ضد البارسا في كامب نو، قاتلنا بأسلوبنا ولكن لم نتمكن من الخروج بنتيجة جيدة".

وأضاف :"الفرصة الاولى كانت لنا في المباراة وبعد ذلك تغيرت المباراة إلى جانب برشلونة وحاولنا كثيراً المواصلة على نفس المستوى والخروج بنقطة".

وتابع :"ميسي لاعب كبير وعندما يريد إثبات ذلك يصعب إيقافه ويجب أن تكون حذرا عندما تلعب ضده.. الأمور تحسم في المباراة الأخيرة، المجموعة صعبة، وسنحاول التأهل".

ترتيب المجموعة الخامسة 

برشلونة 11 نقطة
إنتر ميلان 7 نقاط
بوروسيا دورتموند 7 نقاط
سلافيا براج نقطتين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي دوري ابطال اوروبا برشلونة اشرف حكيمي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 13 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 11 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 14 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ثنائية مغربية تقود بوروسيا دورتموند لتناسي أحزانه المحلية

برشلونة في مهمة سهلة أمام سلافيا براج بحثا عن الصدارة

«يلا شوت» NOW مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم الأربعاء 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا LIVE رابط ميسي

موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ترتيب مجموعة برشلونة قبل مواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

مدافع برشلونة مهدد بالغياب أمام بوروسيا دورتموند

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status