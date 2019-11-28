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النجم العالمي بيلي زين في ضيافة معكم منى الشاذلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
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بيلي زين
بيلي زين
ريهام كمال
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يحل النجم العالمي بيلي زين، ضيفًا في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بعد مرور 22 عامًا من عرض الفيلم الشهير "تيتانيك" وذلك الأسبوع المقبل بعد إنتهاء مهرجان القاهرة السينمائي على شاشة cbc.

تسجيل اللقاء قبل تكريمه

اللقاء مع بيلي زين، تم تسجيله قبل تكريمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل أعماله كأحد أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما الأمريكية.

بيلي زين يكشف عن تفاصيل

بيلي زين، يكشف خلال حلقته في برنامج معكم منى الشاذلي، عن تفاصيل مشواره الفني، وحياته الشخصية، ونشأته.

بيلي زين يقبل دعوة البرنامج 

وحرص النجم العالمي بيلي زين، على تلبية الدعوة لإجراء حوار مطول معه داخل مدينة الإنتاج العالمي، ليكون هو أول برنامج مصري يسجل معه خلال زيارته لمصر.

دوره في تيتانيك

بيلي زين، هو أحد أبطال الفيلم العالمي الشهير "تيتانيك" مع ليوناردو دي كابريو، كيت وينسلت، وقام بدور زوج البطلة في الفيلم، والمعروف بشخصية الشرير داخل العمل.

بيلي زين

النجم العالمي بيلي زين، اسمه الحقيقي وليام جورج، ويبلغ من العمر 53 عامًا، وتعرض حلقته في برنامج معكم منى الشاذلي، الأسبوع المقبل بعد إنتهاء مهرجان القاهرة السينمائي المقرر انتهاء فاعلياته مساء غد الجمعة.

وفي سياق منفصل قام النجم العالمي بيلي زين، بزيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول وعظمة بنائه وذلك قبل تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، وأبدى إعجابه الشديد بتاريخ الفراعنة، واستمتاعه الكبير بركوب الجمل، وتفقده للأهرامات من الداخل.
النجم العالمي بيلي زين في ضيافة معكم منى الشاذلي
النجم العالمي بيلي زين في ضيافة معكم منى الشاذلي
النجم العالمي بيلي زين في ضيافة معكم منى الشاذلي
النجم العالمي بيلي زين في ضيافة معكم منى الشاذلي
النجم العالمي بيلي زين في ضيافة معكم منى الشاذلي
النجم العالمي بيلي زين في ضيافة معكم منى الشاذلي
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الكلمات المفتاحية

بيلي زين

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