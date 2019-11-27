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الأسلحة الكيميائية تدرج غاز "نوفيتشوك" لقائمة المحظورات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:44 م
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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وكالات
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، حظر غاز نوفيتشوك للأعصاب، في إطار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.


وجاء التعديل غير المسبوق لقائمة المواد المحظورة في إطار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، نتيجة قرار اتخذته الدول الـ193 بالإجماع، خلال الاجتماع السنوي الذي تعقده المنظمة هذا الأسبوع في مقرها في لاهاي.

وقوبلت إضافة هذه المادة في أول إجراء من نوعه منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ عام 1997، بتصفيق ممثلي الدول الأعضاء.

 وتم تطويرغاز نوفيتشوك للأعصاب أيام الاتحاد السوفيتي واستخدامه عام 2018 في بريطانيا في هجوم على العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس: "نعيش اليوم لحظة مهمة".

وأضاف: "إنها أول مرة في تاريخ قائمة المواد الكيميائية التي يتم تحديثها"، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة "تثبت قدرة المعاهدة على التكيف مع تطور المخاطر".

وأثنى توم دي نانو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للدفاع، والذي مثّل بلاده في الاجتماع، على "القرار التوافقي بإضافة نوفيتشوك" إلى قائمة المواد المحظورة.

ونوفيتشوك غاز أعصاب من طراز عسكري طوره الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة.

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الكلمات المفتاحية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قائمة المحظورات الحرب

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