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حبس الصحفيين الثلاثة "سولافة والصياد وصلاح" لمدة 15

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قررت النيابة العامة، مساء الأربعاء، حبس الصحفيين الثلاثة سولافة مجدي، وزوجها حسام الصياد، ومحمد صلاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم وأخرين على خلفية إتهامهم بمشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وقد تم إيداع سولافة مجدي في سجن القناطر "نساء" وحسام الصياد ومحمد صلاح بسجن طره.

وتم ضم المتهمين الثلاثة إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي ذكرت أن المتهمين الثلاث وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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صحفيين حبس أخبار

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