مصطفى الفقي: مبارك استبعد الجنزوري من منصب رئيس الوزراء قبل إعلان اسمه لهذا السبب

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان لا يفضل تسريب أسماء المرشحين للوزارات قبل إعلانها، معقبًا: "لو حدث تسريب حول أي وزير في التعديل الوزاري المحتمل في عهد مبارك، من الممكن أن يقوم بتغير الوزير".



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن "مبارك" قام باستبعاد كمال الجنزوري من منصب رئيس الوزراء، قبل لحظات من إعلان اسمه بسبب تسريب اسمه، وعين عاطف صدقي بدلًا منه.



ولفت إلى أن مبارك كان يعين رئيس الوزراء والوزراء من نفسه دون استشارة أحد، معقبًا: "الرئيس في مصر صاحب القرار الأول والأخير".

