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حركة المحافظين الجدد .. "السيسي" يضع ثقته في المرأة المصرية بسبعة مناصب قيادية (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:37 م
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أثناء أداء اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي
أثناء أداء اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي
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تضم حركة المحافظين الجدد دعم كبير للمرأة، حيث أن هناك سبع سيدات يصلن إلى منصب نائب المحافظ في خطوات متتاليةـ وذلك استمرارًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة فى دعم المرأة المصرية والوصول بها إلى المناصب القيادية فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة لصناعة المسقبل بجانب الرجال.

وأدى نائبات المحافظين الجدد اليمين الدستوري اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعطي وصول هولاء السيدات إلى منصبهم الجديد، دفعه قوية لكل امرأة تسعي للوصول إلى دور ومنصب فى اي مجال بالدولة.

معلومات عن نائبات المحافظين الجدد 

1- هند محمد أحمد نائبة لمحافظ الجيزة
- ماجستير حقو جامعة ايتنديانا بأمريكا
- مساعد قنصل فى سفارة بيرو بمصر
- مدير تنفيذي بوكالة ODE للدعاية

2- جيهان عبد المنعم نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
- تم تعيين المهندسة جيهان عبد المنعم معاون لرئيس الوزراء فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق
- عام 2016 شغلت وظيفة مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية

3- غادة يحيى نائبة لمحافظ أسوان.
- عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة أسوان
- مدير مركز المعلومات والاتصالات وعضو لجنة التصنيف الدولي بجامعة أسوان
- المدير التنفيذي لمعظم المؤتمرات التخصصية بجامعة اسوان

4- دينا الدسوقى نائبة لمحافظ مطروح.
- معلم أول رياض أطفال ومدرب خبير بوحدة مشروع المدارس اليابانية
- منسق المدارس المصرية اليابانية بمديرية التربية والتعليم بمطروح

5- إيناس سمير نائبة لمحافظ جنوب سيناء.
- ماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
- مساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني
- معيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق

6- لبنى عبد العزيز نائبة لمحافظ الشرقية.
- شغلت منصب مدير الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام
- استند إليها تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرويدة ومشروعات أخرى داخل المحافظة
- تقلدت منصب مدير البنية التحتية، ثم مديرة للمناطق الصناعية

7- جاكلين عازر نائب لمحافظ الإسكندرية.
- دكتوراه الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي
- مدرس مساعد بكلية الطب

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، على أن الرئيس السيسي يدعم المرأة بشكل كبيرة وأن المراة المصرية تخطو خطوات كبيرة نحو تولي المناصب القيادية فى الدولة متمنية لهم التفوق والنجاح ليكونو شرف لكل مرأة فى المجتمع المصري.

فيديو المحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

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