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أحمد موسى: هشام عشماوي سيعدم شنقًا وليس رميًا بالرصاص لهذا السبب (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:29 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
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علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "كان أمل كبير لكل واحد في مصر خلال السنوات الماضية قتل هشام عشماوي"، موضحًا أنه قام وخطط واشترك في عدد كبير من العمليات التي حدثت في مصر، وكان سبب في استشهاد عدد كبير من الأبرياء.

وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعدام الإرهابي هشام عشماوي شنقًا، وليس قتلًا بالرصاص؛ لأنه تم فصله من القوات المسلحة قبل عام 2010، ربما في عام 2006 أو 2007.

وأضاف أن هشام عشماوي ليس ضابطًا، ولا يشرف المؤسسة العسكرية، وبالتالي المحكمة العسكرية قضت عليه بالحكم بالإعدام شنقًا كونه مدنيًا وليس عسكريًا.
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توك شو اعدام هشام عشماوى اخبار مصر أحمد موسى

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