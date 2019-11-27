"حساب المواطن" ينفي استبعاد كل مكتتبي "أرامكو" من البرنامج





كشف حساب "خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج "حساب المواطن"، مساء اليوم الأربعاء، عن نفيه حول استبعاد كل مكتتبي "أرامكو" من البرنامج.





وسأل أحد المواطنين عبر بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، حساب البرنامج قائلًا: "السلام عليكم خبر عاجل.. منقول.. جميع الأفراد الذين تم اكتتاب أرامكو بأسمائهم يعتبرون مستثمرين، ولا يحق لهم حساب المواطن واعتبارًا من الشهر القادم يستبعد أي مستثمر بسوق الأسهم من دعم الكهرباء والبنزين للفرد المكتتب، ويعتبر من ذوي الدخل المرتفع".





وقال حساب "خدمة المستفيدين" في الرد عليه: "وعليكم السلام، لا يؤثر ذلك على تسجيلك في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، نسعد بخدمتك".





وأنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الجدل حول الحكم الشرعي؛ للمشاركة في الاكتتاب بشركة "أرامكو"، مؤكدة على أنه "جائز".





وعبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كتبت الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء: الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العامّ للمملكة العربية السعودية يجيب على سؤال أحد المستفتيين عبر تطبيق الفتوى "اسألني" التابع للرئاسة العامة.





وتساءل المُستفتي عن حكم الاكتتاب في شركة أرامكو، ليرد المفتي بأنه جائز.





وكانت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة "أرامكو السعودية"، أعلنت نتائج اكتتاب الأفراد؛ حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3,102,064 مكتتبًا بعدد أسهم بلغ إجماليها 845,101,020 سهمًا، والتي تمثل 27,043,232,640 ريالًا سعوديًّا.





علمًا بأن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو غدًا الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019.





وكشفت شركة أرامكو السعودية عن السعر الأولي لأسهمها بالنسبة للأفراد بين 20 و30 ريالًا سعوديًّا، ما يساوي تقريبًا 8 إلى 8.5 دولار أمريكي، وسوف تعلن الشركة عن السعر النهائي يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي تم طرحها 46 مليار ريال سعوي، حوالي 1 مليار دولار مقابل القيمة الأولية للشركة، وهو يعتبر أكبر طر ح في العالم.





وبدأت عملية الاكتتاب في شركة أرامكوا للأفراد والمؤسسات معًا يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، ويعتبر يوم الخميس 28 نوفمبر 2019، آخر أجل للاكتتاب في شركة أرامكو للأفراد، أما بالنسبة للمؤسسات فسوف ينتهي يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، على حسب ما أعلنت شركة سامبا المسؤولة عن اكتتاب شركة أرامكو، وتهدف الشركة من عملية اكتتاب أرامكو، بيع 0.5% من أسهمها للمستثمرين الأفراد كحد أقصى، و1% بالنسبة للمؤسسات.



