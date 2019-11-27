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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:58 م
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بوابة الفجر
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شاهد بث مباشر مباراة الفجر الرياضي، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري عبر رابط كورة بلس بدون تقطيع KOORA PLUS.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة صعبة للفريق الضيف ضد نابولي الإيطالي، كورة ستار مباراة ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، ضد نابولي الإيطالي، موسم 2019-2020، KOORA STAR.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري MOHAMED SALAH ضد نابولي الإيطالي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة.

لايف بلس وتذاع مباراة ليفربول الإنجليزي ضد والذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، ضد نابولي الإيطالي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا LIVE PLUS.

كورة جول حيث يسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز على نابولي الإيطالي وسط ملعبه، وتعزيز موقفه بصدارة المجموعة الخامسة والتأهل رسميًا للدور المقبل لحساب نفس المجموعة، KOORA GOAL متابعة مباراة ليفربول ضد نابولي الإيطالي بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يلا شووت وكان ليفربول حقق فوزًا مؤخرا على كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للبريميرليج، YALLA SHOOT، تابع مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي، بدوري الابطال حصريا.

يلا لايف على الجانب الأخر يطمح نابولي الإيطالي، لتحقيق المفاجأة وتسجيل انتصار خارج ملعبه وضمان التأهل للدور المقبل دون الإنتظار للجولة الأخيرة، حيث يمتلك ليفربول الإنجليزي 8 نقاط بصدارة الترتيب، ونابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سالزبورج النمساوي برصيد نقطتين ويحتل جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، YALLA LIVE، تابع مباراة وليفربول بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

كوول كورة ويمتلك ليفربول دفعة قوية بعودة محمد صلاح نجم الفريق لقائمة الفريق، عقب تعافيه من الإصابة والتي أدت لغيابه أمام كريستال بالاس بالبريميرليج، COOL KORA شاهد حصريا مباراة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي، بدوري الأبطال على موقع الفجر الرياضي عبر رابط الاسطورة بث حي ومباشر وبدون تقطيع alostora، بدون أي إعلانات.

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