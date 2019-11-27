استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاربعاء 27-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في المغرب

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ درهم مغربي ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ درهم مغربي ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ درهم مغربي .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ درهم مغربي للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في المغرب بـ بـ درهم مغربي والدولار

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في المغرب





سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم مغربي عيار الذهب 47.01$ 453.56 اسعار الذهب عيار 24 43.10$ 415.76 سعر الذهب عيار 22 41.14$ 396.87 اسعار الذهب عيار 21 35.26$ 340.17 اسعار الذهب عيار 18 27.42$ 264.58 سعر الذهب عيار 14 23.51$ 226.78 سعر الذهب عيار 12 1.462$ 14.106 اسعار أوقية الذهب 328.09$ 3.175 اسعار جنيه الذهب 47.013$ 453.557 اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في المغرب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب