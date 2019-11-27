Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في الإمارات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:17 م
Advertisements
اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في الامارات
محمد المسلمي
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في الإمارات

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 128.96 درهم ، والذهب "عيار21"، 150.46 درهم ، وسعر "عيار 24" 171.94درهم .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 85.97 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في الإمارات


عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

46.81$

171.94

سعر الذهب عيار 22

42.91$

157.62

اسعار الذهب عيار 21

40.96$

150.46

اسعار الذهب عيار 18

35.11$

128.96

سعر الذهب عيار 14

27.31$

100.30

سعر الذهب عيار 12

23.41$

85.97

اسعار أوقية الذهب

1.456$

5.347

اسعار جنيه الذهب

327.70$

1.204

اسعار كيلو الذهب

46.814$

171.945

 

 

 

 

 

 

 اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في الإمارات

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

22  نوفمبر

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

21  نوفمبر

100.85

129.67

151.29

158.49

172.89

20  نوفمبر

101.01

129.87

151.51

158.73

173.16

19  نوفمبر

102.69

132.03

154.03

161.36

176.03

18  نوفمبر

 

 

 

 

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى الامارات سعر الذهب في الامارات الدهب فى الامارات اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى الامارات اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى الامارات اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ 38 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ ساعة و 11 دقيقة

«جول صلاح» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ 42 دقيقة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ ساعة و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ ساعتين و 41 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ 34 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

منذ 19 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

09:50 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

09:40 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

09:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status