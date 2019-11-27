اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-11-2019 في الإمارات
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار
أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
46.81$
|
171.94
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.91$
|
157.62
|
اسعار الذهب عيار 21
|
40.96$
|
150.46
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.11$
|
128.96
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.31$
|
100.30
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.41$
|
85.97
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.456$
|
5.347
|
اسعار جنيه الذهب
|
327.70$
|
1.204
|
اسعار كيلو الذهب
|
46.814$
|
171.945
ويحتوي
أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في
الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
تعرف علي متوسط
اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار
24
|
اليوم
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
22
نوفمبر
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
21 نوفمبر
|
100.85
|
129.67
|
151.29
|
158.49
|
172.89
|
20 نوفمبر
|
101.01
|
129.87
|
151.51
|
158.73
|
173.16
|
19 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
161.36
|
176.03
|
18 نوفمبر