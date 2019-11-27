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نشرة "حوادث الفجر": وفاة طالب داخل مدرسته ورد مفيدة شيحة عن دعوي ضدها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:12 م
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حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

وفاة طالب بعد سقوطه مغشيا عليه داخل مدرسته بحدائق القبة
توفى طالب بالمرحلة الإعدادية بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء وجودة داخل مدرستة بمنطقة حدائق القبة.

بالأسماء.. إخلاء سبيل ٥ بينهم فتاتين وطالب جامعي في خلية الأمل
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اخلاء سبيل ٥ متهمين بينهم فتاتين وطالب جامعي بتدابير احترازية فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.

بعد مطاردة أمنية.. سقوط عنصر شديد الخطورة بحوزته 80 كيلو بانجو
وسقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 80 كيلو بانجو وسلاح ناري عقب مطاردة مثيرة بطريق ترابي في الشرقية.

مفيدة شيحة عن دعوى ضدها لسبها الرجال: "وماله إيه المشكلة"
وماله إيه المشكلة".. هكذا صرحت الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، على دعوى مقامة بمجلس الدولة لوقف برنامجها لإسائته للرجال وسبهم، مضيفة أنها لم تعلم بتلك الدعوى إلى الآن، وأنها ستترك الأمر الفاصل إلى القضاء قائلة: "وماله تمام معنديش أي مشكلة، أنا مكنتش أعرف إن في دعوى ولا أعرف مين المحامي".
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الكلمات المفتاحية

مفيدة شيحة عنصر إجرامي الطالب المعجزة الشارع المصري الحوادث

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