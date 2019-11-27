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"الأمر بالمعروف" تعلن توفِّير مصليات متنقلة بالأماكن العامة في القصيم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم، مساء اليوم الأربعاء، أنه وفر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات قرابة 85000 مصلٍ بعدة مواقع في منطقة القصيم، خلال الربع الأول من هذا العام 1441هجريًا.

هذا وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة القصيم صالح بن علي العميرة، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة القصيم، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق ذي صلة، شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، في ملتقى "النحالين الأول"، والمقام بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك من خلال الحضور الميداني وتفعيل المصلى المتنقل التابع للفرع.

وأكَّد صالح بن علي العميرة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، على أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل بالمهرجانات والمناسبات وفق الخطة الميدانية المرسومة، التي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال حضور فرق الهيئة الميدانية والتنبيه للصلوات، وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، وتفعيل المصليات المتنقلة التابعة للرئاسة، ومعالجة الملاحظات في حال حدوثها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتحظى مثل هذه المشاركات بمتابعة ودعم  الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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الكلمات المفتاحية

هيئة المملكة القصيم السعودية الأمر بالمعروف

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