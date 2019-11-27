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"الشهاوي" يعقد اجتماعًا للجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم بالمنيا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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صرح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا انه بناءا على التوجهات العامة للدولة وتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بالاهتمام بالتوعية الطلابية نظمت إدارة التوعية بالشركة اجتماعا للجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم والذى تموله منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف.

ناقش الاجتماع آخر المستجدات على أرض الواقع وتم عرض الإنجازات والعقبات الخاصة بالمشروع وتم مناقشة تعميم تجربة تركيب القطع الموفرة على كافة مدارس المحافظة لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف الشهاوى أن اللجنة ضمت كلا من محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل المديرية ودكتور ايهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والإصحاح البيئى يونيسف مصر وريمون شكرى المنسق الميدانى لمشروع صحتهم مستقبلهم وعدد من قيادات التربية والتعليم والشركة.

يذكر أن هذا المشروع يهدف إلى توعية ١٨٠٠٠طالب ب ٢١٠ مدرسة موزعين على ثلاث إدارات هى المنيا سمالوط وابوقرقاص.
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