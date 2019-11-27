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"المسماري": سلاح الجو استهدف تجمعات الإرهابيين التي دخلت حقل الفيل النفطي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
الفجر
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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو استهدف تجمعات الإرهابيين التي دخلت حقل الفيل النفطي.

 وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أن الجيش الليبي يقوم  بتمشيط حقل الفيل النفطي بعد طرد الإرهابيين منهز


و أضاف المسماري، أنه بعد اقتحام عصابة ارهابية مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على المجموعة المارقة وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر ارهابية تخريبة، ولازالت التعزيزات العسكرية تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل.

و رفعت قوات الجيش الليبي التي تسيطر على حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، حالة التأهب الأمني وبدأت في نشر دوريات ثابتة ومتحركة حول الحقل، تحسبّاً لهجوم مفاجئ من القوات التابعة لحكومة الوفاق.

ويقع حقل الشرارة النفطي في صحراء مرزق، وينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث إنتاج البلاد من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018، وهو غير بعيد عن حقل الفيل النفطي.

وتسيطر قوات الجيش الوطني الليبي على هذا الحقل الذي يبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يومياً، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وهو حقل تتشارك في إدارته المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مع شركة إيني الإيطالية.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا سلاح الجو حقل الفيل النفطي المليشيات أحمد المسماري

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