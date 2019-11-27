رانيا يوسف تتألق على الريد كاربت بفستان فوق الركبة

حصرت الفنانة رانيا يوسف مساء اليوم على حضور حفل الفيلم البرازيلي "الرجل الودود" المعروض خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤١.



وشاركت رانيا مشاركة مُحبيها صور من إطلالتها التي تألقت بها اليوم، وظهرت رانيا على الريد كاربت الخاصة بالمهرجان بفستان فوق الركبة، يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، ويتسم بوجود أكمام طويلة ونسقت مع إطلالتها حُلي من الألماس الرقيق،وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها،وارتدت شنطة باللون الأحمر، وحذاء من نفس اللون، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت هذه الإطلالة على إعجاب كبير من قبل محبيها .



ومن الجدير بالذكر أن فعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤١ بدأت يوم الأربعاء الماضي، وستنتهي يوم الجمعة القادم المُوافق29 من نوفمبر ، وأقيم المهرجان رئاسة المنتج محمد حفظي، واهدت هذه الدورة إلى روح يوسف شريف رزق الله،الذي كان يعمل مُديرًا فنيًا للمهرجان،وضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، كما انفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم،و حلت السينما المكسيكية ضيفة شرف بالمهرجان.

