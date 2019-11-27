Advertisements
Advertisements
Advertisements

رانيا يوسف تتألق على الريد كاربت بفستان فوق الركبة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:42 م
Advertisements
رانيا يوسف
رانيا يوسف
هبة أحمد
Advertisements
حصرت الفنانة رانيا يوسف مساء اليوم على حضور حفل الفيلم البرازيلي "الرجل الودود" المعروض خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤١.

وشاركت رانيا مشاركة مُحبيها صور من إطلالتها التي تألقت بها اليوم، وظهرت رانيا على الريد كاربت الخاصة بالمهرجان بفستان فوق الركبة، يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، ويتسم بوجود أكمام طويلة ونسقت مع إطلالتها حُلي من الألماس الرقيق،وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها،وارتدت شنطة باللون الأحمر، وحذاء من نفس اللون، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت هذه الإطلالة على إعجاب كبير من قبل محبيها .

ومن الجدير بالذكر أن فعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤١ بدأت يوم الأربعاء الماضي، وستنتهي يوم الجمعة القادم المُوافق29 من نوفمبر ، وأقيم المهرجان رئاسة المنتج محمد حفظي، واهدت هذه الدورة إلى روح يوسف شريف رزق الله،الذي كان يعمل مُديرًا فنيًا للمهرجان،وضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، كما انفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم،و حلت السينما المكسيكية ضيفة شرف بالمهرجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رانيا يوسف دراما خبار الفن الفجر الفني الرجل الودو أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لأصغر محافظ في تاريخ مصر بعد حلف اليمين أمام السيسي (فيديو)

منذ نصف ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

منذ 33 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ 18 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ 42 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ 41 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها.. شاهدي أبرز 10 إطلالات لديانا كرازون

شاهد.. أبرز إطلالات لبلبة في عيد ميلادها

خاص.. شاهد إطلالة رانيا يوسف وساندي قبل بدء مهرجان القاهرة السينمائي (صورة)

"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي

رغم اكتساح اللون الأسود.. نجمات اعتمدن على الأحمر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل بهذه الإطلالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:16 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

02:31 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status