جمعية تنمية المرأة: 68% من حالات الطلاق تكون منفردة من الرجل

أوضحت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن 68% من حالات الطلاق تكون منفردة من الرجل، وأن السيدات يتحملن من أجل أولادهن، لافتة إلى أنه تم تنظيم وقفة تضامنية من قرابة 1000 امرأة ممثلة لكل ربوع مصر وكل الطبقات من أجل الحفاظ على حقوق المرأة والطفل.



وأضافت "بيبرس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن معظم القوانين المقترحة تحجم الخلع إلا في حالة العجز الجنسي فقط، وكذلك قوانين عن حضانة الأطفال، موضحة أن كل هذه المقترحات من شانها أن ترعب سيدات مصر في كل مكان.



وتابعت: "كل فترة يخرج بعض النواب بمقترح تشريع قانون في الأحوال الشخصية ليس من الشرع أو الدين ولا يصب في مصلحة الطفل"، مؤكدة أنه لن يتم السماح بالمساس بحقوق المرأة والطفل، وأن جميع السيدات حتى غير المتزوجات ترى أنها تدخلات ظالمة غير مقبولة لكونها تتحدى الدين والشرع، مطالبة بأن يكون الخلع والحضانة وفقا لما ورد في الشرع والدين.

