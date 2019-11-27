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وصلة رقص رومانسية بين أحمد حلمي ومنى زكي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:24 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان أحمد حلمي، مقطعين فيديو له مع زوجته الفنانة منى زكي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر حلمي خلال مقطعين الفيديو مرتديًا بدلة باللون الأسود، كما كانت منى، مرتدية فستانًا مفتوح الساق، ومكشوف الصدر باللون الأبيض، وكان شعرها قصيرا منسدلا.

ظهر الزوجان خلال مقطع الفيديو الأول وهم يرقصون على أغنية "ومالو" للفنان عمرو دياب، كما ظهر في المقطع الثاني يرقصون على نغمة أغنية "تحيرك" لعمرو دياب.

ولاقت مقاطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور حلمي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "بحبكم كتير ربنا يديمكوا ويحفظكم ويفرح قلبكم يارب"، وأضاف آخر: "بتجننوا ما شاء الله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "حلوين قوي".

يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآته"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة منة شلبي، وخالد الصاوي، ولطفي لبيب، وحسن حسني، والفيلم من تأليف عبد الرحمن كمال، ومن إخراج خالد مرعي.
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الكلمات المفتاحية

منى زكي فنون فن الفجر الفني أخبار الفن أحمد حلمي

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