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عاجل.. ضربة موجعة لفايلر والأهلي قبل موقعة النجم الساحلي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:56 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لضربة قوية قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.

 

وسقط رامي ربيعة مدافع الفريق، مصابًا خلال مران الفريق المُقام حاليًا على ملعب الجامعة التونسية، في تونس قبل المواجهة المرتقبة في بداية المعترك الإفريقي.

 

وفور سقوط اللاعب، سارع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، في إسعافه اللاعب ووضع قطع الثلج على ركبته المصابة.

 

ولم تفلح إسعافات الجهاز الطبي في عودته مرة أخرى للمران، ليغادر أرضية التدريب دون الكشف عن مدى وقوة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

 

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وتدريبات أخرى بالكرة، وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على إيقاف التدريبات أكثر من مرة من أجل منح التعليمات للاعبين.

 

ويعاني الفريق من غيابات قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، حيث يغيب حمدي فتحي لاعب الوسط بعد تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، أثناء تدريباته مع المنتخب الوطني الأول، قبل مواجهتي كينيا وجُزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

 

من ناحية أخرى حرص نادي النجم الساحلي التونسي على تكريم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأوليمبي بعد التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وجاءت هذه الخطوة من قبل مسئولو النادي التونسي ترسيخًا للعلاقات القوية بين كلا الناديين، ودعمًا للعلاقات الطيبة بين مصر وتونس.

 

وعبر سفيان الوردي عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي عن سعادته بقيامه بتكريم نجم الأهلي.

 

وتابع بأن هناك علاقة طيبة وقوية تربط ناديه مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي و مسؤوليه.

 

وأشار إلى أن الرياضة يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا ، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقي شعار المراحل القادمة.

 

وشدد عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي على أن ناديه حريص على مساندة الأهلي منذ الوصول إلى العاصمة التونسية مؤكدًا علي ثقته الشديدة في أن يلقي ناديه معاملة طيبة مماثلة في لقاء العودة في مصر.

 

وأضاف أن النجم الساحلي التونسي يتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ويكن كل تقدير واحترام للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره العريقة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل على ستاد رادس في الجولة الأولى لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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