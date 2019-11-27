عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية قبل موقعة النجم الساحلي

أثار رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذعر في بعثة النادي الأحمر في تونس، وذلك قبل مواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.





وتعرض رامي ربيعة للإصابة في مران الفريق الأحمر في تونس المقام حالياً استعداداً لمباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءاً في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ونزل طبيب فريق الأهلي إلى أرض الملعب لعلاج رامي ربيعة بعد تعرضه للإصابة في المران الأول في تونس.





واضطر طبيب الفريق الأحمر لاصطحاب رامي ربيعة إلى خارج الملعب واستكمال علاجه بعد الإصابة على أن يخضع إلى فحوصات طبية غداً لتحديد موقفه من المشاركة أمام النجم الساحلي من عدمه.





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