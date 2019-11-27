Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية قبل موقعة النجم الساحلي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:51 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
عمر محمد
Advertisements
أثار رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذعر في بعثة النادي الأحمر في تونس، وذلك قبل مواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض رامي ربيعة للإصابة في مران الفريق الأحمر في تونس المقام حالياً استعداداً لمباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءاً في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونزل طبيب فريق الأهلي إلى أرض الملعب لعلاج رامي ربيعة بعد تعرضه للإصابة في المران الأول في تونس.

واضطر طبيب الفريق الأحمر لاصطحاب رامي ربيعة إلى خارج الملعب واستكمال علاجه بعد الإصابة على أن يخضع إلى فحوصات طبية غداً لتحديد موقفه من المشاركة أمام النجم الساحلي من عدمه.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز

 1- الأهلي 12 نقطة 
 2- بيراميدز 11 نقطة 
 3- المقاولون العرب 10 نقاط 
 4- الزمالك 10 نقاط
 5- حرس الحدود 9 نقاط
 6- المصري 7 نقاط 
 7- الاتحاد السكندري 7 نقاط 
 8- مصر المقاصة 7 نقاط
 9- الإسماعيلي 6 نقاط 
 10- الانتاج الحربى 6 نقاط 
 11- نادي مصر 6 نقاط
 12- سموحة 6 نقاط 
 13- طنطا 6 نقاط 
 14- أسوان 5 نقاط
 15- الجونة 4 نقاط 
 16- انبي 4 نقاط 
 17- طلائع الجيش 3 نقاط.
 18- وادي دجلة 3 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رامي ربيعه الدوري المصري الاهلي ضد النجم الساحلي الأهلي إصابة رامي ربيعة

أخبار تهمك

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ 37 دقيقة

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية جديدة في استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا

منذ نصف ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رامي ربيعة يواصل التأهيل قبل العودة لتدريبات الأهلي الجماعية

تدريبات تأهيلية لـ"ربيعة" في الأهلي

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز نجمه لمباراة سموحة

الأهلي يعلن موقف عودة 4 مصابين

تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع صالح جمعة قبل قرار الاستبعاد

استبعاد نجمي الأهلي من مباراة سيمبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

07:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status