وزير الخارجية الفرنسي: نحاول اقناع واشنطن بتخفيف الضغط على إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي،

جون إيف لودريان، إن

رد فعل المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات لا يسهم في نزع فتيل التوتر.





وأوضح لودريان، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، أن هناك محاولات اقناع لواشنطن بتخفيف الضغط على إيران.







