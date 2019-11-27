Advertisements
وزير الخارجية الفرنسي: نحاول اقناع واشنطن بتخفيف الضغط على إيران
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:38 م
Advertisements
الفجر
Advertisements
قال وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، إن رد فعل المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات لا يسهم في نزع فتيل التوتر.
وأوضح لودريان، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، أن هناك محاولات اقناع لواشنطن بتخفيف الضغط على إيران.
وحذرت فرنسا إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي.
وبدأت إيران، مطلع الشهر الجاري رابع خطواتها على طريق تقليص التزامات منصوص عليها قبل 4 سنوات بإعادة تشغيل منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض.
كما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها سرعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم ضعيف التخصيب على مدار الشهرين الماضيين وباتت تحصل حاليا على 5 كليوجرامات يوميا من تلك المادة.
وشملت الخطوتان الثانية والثالثة في يوليو، وسبتمبر الماضيين، رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم بغية التوصل إلى تصنيع قنبلة نووية.
Advertisements