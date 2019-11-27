فرنسا تحذر إيران من إعادة فرض العقوبات عليها

حذرت فرنسا، مساء الأربعاء، إيران من إعادة فرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن عبرت فرنسا عن قلقها البالغ من عدم احترام إيران لتعهداتها النووية، لا سيما في أحدث انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي قد يكون له عواقب خطيرة ويؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية على نحو خطير.

وأسفت الخارجية الفرنسية على لسان المتحدثة أنييس فون دير مول للقرار الأميركي بإلغاء استثناء منشأة فوردو النووية الإيرانية من المواقع المحظور العمل فيها، والذي كان سيسهل إقامة مشروعات مدنية، وذلك بعد استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في هذا الموقع". وأكدت على مواصلة جهود باريس لخفض التصعيد بين إيران وأميركا.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء بالقرار الأميركي بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشيرة إلى أن القرار ينتهك التعهدات الدولية للولايات المتحدة. وأضافت الخارجية في بيانها أن موسكو ستواصل التعاون عن كثب مع إيران بشأن إعادة تصميم منشأة فوردو.

وتحاول الدول الأوروبية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكن إيران تنأى بنفسها عنه بشكل متزايد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي. ويقضي الاتفاق بأن تحد إيران من برنامجها لتخصيب اليورانيوم في مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها ويدعو لتحويل منشأة فوردو إلى مركز للتكنولوجيا والدراسات النووية والفيزيائية.