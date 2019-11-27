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هل يشترط دلك الأعضاء في الوضوء؟.. علي جمعة يجيب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:26 م
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علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
محمود الجلاد
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ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول "هل دلك الأعضاء أثناء الوضوء شرط؟".

أجاب المفتي السابق، أنه لا يجب دلك الأعضاء أثناء الوضوء أو الغسل، موضحًا: أي لا يجب تمرير اليد عليها بالماء، عند جمهور العلماء والشافعية، مشيرًا إلى أنه يكفي وصول الماء إلى عامة الجسد في الغسل، خلافًا للإمام مالك الذي رأى وجوب الدلك.

وأضاف أن الواجب في الوضوء وصول الماء إلى الأعضاء، لافتًا إلى أن دلك الأعضاء عند الوضوء سنة في قول جمهور أهل العلم وليس فرضا.

يُشار إلى أن النووي، قال: «مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر ناويا، فوصل شعره وبشره أجزاء وضوءه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء.

وقال ابن قدامة: «ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي.
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الكلمات المفتاحية

هيئة كبار العلماء علي جمعة جمهور العلماء الوضوء الماء

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