«الصحفيون دائمًا لديهم القدرة على نقل معاناة المواطنين».. هيثم الشيخ ابن صاحبة الجلالة نائبًا لمحافظ الدقهلية

له ماضٍ مُشرف، لا يختلف عليه إثنان، يعتز بكونه صحفيًا، وإن تقلد مناصبًا أخرى، فمازال حب صاحبة الجلالة يسير في عروقه، واعتزازه بكونه صحفيًا، ولم ينسَ ذلك رغم تعيينه نائبًا لمحافظ الدقهلية، وحلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم.



من هو؟

هو هيثم فتحي الشيخ، أحد أبناء صاحبة الجلالة البارين، أحد أعضاء نقابة الصحفيين، والذي كان مديرًا لمكتب جريدة الوطن في الإسكندرية سابقًا، وذلك لفور انطلاقها في 2012، وتسلسل في المناصب فأصبح عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندري، وانتُخب سكرتيرًا لها في الفترة من 2014 حتى 2017، ومن ثم تم تعيينه صحفيًا بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمل كمدرب ببرنامج إعداد القيادات الشبابية الرفيعة بوزارة الشباب، ومن ثم تولى منصب المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب.



يفتخر بكونه عضوًا بنقابة الصحفيين

دائمًا ما كان مفتخرًا بأنه ينتمي لنقابة الصحفيين، ومازال حتى بعد تعيينه اليوم، قائلًا: «الصحفيون دائمًا لديهم القدرة على نقل معاناة ومشاعر الناس، وأنا اعتز أنني من الأسرة الصحفية».



منصب مُشرف

وأكد «الشيخ» أن اختياره اليوم من نواب المحافظين، يؤكد حرص الدولة على الاستعانة بالشباب، خاصة أن أغلبهم من خلفيات متعددة، سواء من البرنامج الرئاسي أو من تنسيقية الأحزاب، مضيفًا: «هذا التكليف أمر مشرف من قِبل القيادة السياسية، ويعرب عن حرصها وصدقها في تمكين الشباب وأن القيادة تنظر للمستقبل».