نائب محافظ بورسعيد: السيسي طالبنا بالتحرك على الأرض (فيديو)

وجه المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بور سعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختياره وتمكين للشباب، لافتَا إلى أن أغلبية حركة المحافظين الجديدة من الشباب وأعمارهم تتراوح ما بين 30 لـ40 سنة.



وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الحركة الجديدة متميزة ومختارة بعناية، ولديها خلفية مختلفة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبهم بالتحرك على الأرض، والعمل على تحسين الحياة الاجتماعية، والاهتمام بالصحة والتعليم والتموين والطرق في ظل الموارد الغير كبيرة.



ولفت إلى أن كل المحافظين لا بد أن يكون لديهم حلول وأفكار خارج الصندوق لحل مشاكل المحافظات، والعمل على زيادة موارد كل محافظة.

