خالد صديق: حركة المحافظين ستنعكس إيجابيا على ملف تطوير العشوائيات (فيديو)



علق المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، على حركة المحافظين الجديدة، قائلا: "احنا مهتمين جدًا بحركة المحافظين، إحنا بنقعد على أعصابنا وبنستنى حركة المحافظين، لأن الـ27 محافظة تعاني من عشوائيات، إذا لم يكن كل محافظ لديه أولوية لتطوير العشوائيات، فهذا يضعف تطوير العشوائيات".



وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الصندوق يتواصل مع أي محافظ جديد لتهنئته، ولتحديد ميعاد مقابلة للحديث عن تطوير العشوائيات بكل محافظة، معقبًا: "أنا متفائل خير بالتعينات الجديدة".



وأشار إلى أن تطوير العشوائيات يحدث من خلال حلول خارج الصندوق، دون الخروج على القانون، معقبًا: "مش ينخالف القانون، ولا نتزمت في التعامل مع أي قضية".

