Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد صديق: حركة المحافظين ستنعكس إيجابيا على ملف تطوير العشوائيات (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:52 م
Advertisements
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
كساب أحمد
Advertisements

علق المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، على حركة المحافظين الجديدة، قائلا: "احنا مهتمين جدًا بحركة المحافظين، إحنا بنقعد على أعصابنا وبنستنى حركة المحافظين، لأن الـ27 محافظة تعاني من عشوائيات، إذا لم يكن كل محافظ لديه أولوية لتطوير العشوائيات، فهذا يضعف تطوير العشوائيات".

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الصندوق يتواصل مع أي محافظ جديد لتهنئته، ولتحديد ميعاد مقابلة للحديث عن تطوير العشوائيات بكل محافظة، معقبًا: "أنا متفائل خير بالتعينات الجديدة".

وأشار إلى أن تطوير العشوائيات يحدث من خلال حلول خارج الصندوق، دون الخروج على القانون، معقبًا: "مش ينخالف القانون، ولا نتزمت في التعامل مع أي قضية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حركة المحافظين الجديدة توك شو المهندس خالد صديق اخبار مصر

أخبار تهمك

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ أقل من ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد صديق: ننفذ تطوير العشوائيات بشكل كامل بنسبة 100%

خالد صديق: محافظة بورسعيد ستكون خالية من المناطق العشوائية بالكامل خلال شهرين

تطوير العشوائيات: نسارع الزمن لإعلان عدد من المحافظات خالية من العشوائيات نهاية العام الجاري

مدير صندوق تطوير العشوائيات يتابع موقف تنفيذ المشروعات بمحافظة الإسماعيلية

خالد صديق: الانتهاء من تطوير العشوائيات تمامًا منتصف 2019

"صديق": الحكومة خصصت 10 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بالموازنة الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status