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بعد توليها نائب محافظ الجيزة.. هند عبدالحليم: عمري ما اشتغلت في حاجة حكومية (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:46 م
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هند عبدالحليم
هند عبدالحليم
أمنية فوزي
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علقت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة الجديد، على توليها منصب نائب محافظ الجيزة، قائلة: "أنا شابة عادية جدًا، وعمري ما اشتغلت في حاجة حكومية"، لافتة إلى أن كل عملها كان في القطاع الخاص، أو في عمل خاص بها.

وأضافت "عبد الحليم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أنها أرادت أن تتعرف على سير الدولة المصرية، ولذلك قدمت في البرنامج الرئاسي، متابعة: "وكانت المفاجأة إني اتقبلت ودخلت البرنامج".

وأشارت إلى أنها درست كل شيء في الأكاديمية، وعلمت مجريات الأمور، مضيفة أنها كانت تشارك في المؤتمرات ولكن ليس بصفة منتظمة، معلقة: "ومن هنا جائت المفاجأة، وتم ترشيحي"، لافتة إلى أنها لديها 32 عامًا.
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هند عبدالحليم نواب المحافظين حركة المحافظين توك شو أخبار مصر

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