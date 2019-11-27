Advertisements
Advertisements
Advertisements

من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:36 م
Advertisements
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
وكالات
Advertisements
اشتعل الصراع مبكرًا بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ضم واحد من نجوم الكرة العالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير القادم).

حيث ضع ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، مهاجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في ضمهم، وذلك حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الأربعاء.

ذكرت الصحيفة أن عقد أوباميانغ مع آرسنال ينتهي فى ختام الموسم المقبل، حيث يبدو أن المهاجم الغابوني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق، في حال فشله في حجز مكان له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت: "برشلونة وريال مدريد يدرسان وضع اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي، كما أنه ستتم متابعته عن قرب لاتخاذ قرار نهائي بضمه من عدمه".

وكان أوباميانغ (30 عاماً) أرتبط اسمه بالانضمام إلى أحد أندية الدوري الصيني في عرض مغر، لكن اللاعب لديه اقتناع بأنه سيبقي في أوروبا في الوقت الحالي.

وسجل اللاعب الغابوني (31 هدفاً) الموسم الماضي مع آرسنال، كما سجل 9 أهداف في الموسم الحالي، ليعزز مكانته كنجم للفريق منذ انضمامه إليه قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في يناير (كانون الثاني) عام 2018.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فترة الإنتقالات ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد بروسيا دورتمون أوباميانج آرسنال

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعتين

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ أقل من ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

صراع مشتعل بين برشلونة وريال مدريد للظفر بخدمات موهبة فرنسية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status