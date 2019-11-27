من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

اشتعل الصراع مبكرًا بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ضم واحد من نجوم الكرة العالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير القادم).





حيث ضع ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، مهاجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في ضمهم، وذلك حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الأربعاء.





ذكرت الصحيفة أن عقد أوباميانغ مع آرسنال ينتهي فى ختام الموسم المقبل، حيث يبدو أن المهاجم الغابوني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق، في حال فشله في حجز مكان له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





وأضافت: "برشلونة وريال مدريد يدرسان وضع اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي، كما أنه ستتم متابعته عن قرب لاتخاذ قرار نهائي بضمه من عدمه".





وكان أوباميانغ (30 عاماً) أرتبط اسمه بالانضمام إلى أحد أندية الدوري الصيني في عرض مغر، لكن اللاعب لديه اقتناع بأنه سيبقي في أوروبا في الوقت الحالي.





وسجل اللاعب الغابوني (31 هدفاً) الموسم الماضي مع آرسنال، كما سجل 9 أهداف في الموسم الحالي، ليعزز مكانته كنجم للفريق منذ انضمامه إليه قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في يناير (كانون الثاني) عام 2018.



