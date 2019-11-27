البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم بقيادة قطاع الاتصالات

أغلقت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بقيادة قطاع الاتصالات الذى صعد بنحو 1 بالمائة.





وتراجعت أسعار الواردات في ألمانيا في شهر أكتوبر على أساس سنوي بأكبر وتيرة منذ يوليوعام 2016.





وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 409.8 نقطة.





وقفز مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 7429.7 نقطة، وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنفس النسبة ليسجل 13287.07 نقطة.





واستقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند مستوي 5926.7 نقطة.





وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1002 دولار.