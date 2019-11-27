Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم بقيادة قطاع الاتصالات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:28 م
Advertisements
بورصة باريس
بورصة باريس
وكالات
Advertisements
أغلقت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بقيادة قطاع الاتصالات الذى صعد بنحو 1 بالمائة.

وتراجعت أسعار الواردات في ألمانيا  في شهر أكتوبر على أساس سنوي بأكبر وتيرة منذ يوليوعام 2016.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 409.8 نقطة.

وقفز مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 7429.7 نقطة، وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنفس النسبة ليسجل 13287.07 نقطة.

واستقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند مستوي 5926.7 نقطة.

وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1002 دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطاع الاتصالات البورصات الأوربية اسعار الواردات

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعة و 10 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ أقل من ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

البورصات الأوربية تتراجع في الختام والفرنسية تغرد خارج السرب

البورصات الأوربية تسجل أعلى مستوى فى عامين بنهاية التعاملات اليوم

ارتفاع البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس

تعافي البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة قطاع الإتصالات

البورصات الأوربية ترتفع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة

البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات ولندن تغرد خارج السرب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status